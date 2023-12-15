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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قضايا الدولة في أسبوع.. غرفة عمليات ومشاركة بالانتخابات

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

شهدت هيئة قضايا الدولة  خلال هذا الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2023 عددا من الأحداث والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

في هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد ما تم خلال هذا الأسبوع: 

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النيابة الإدارية توجه الشكر لأعضائها على إشرافهم القضائي في انتخابات الرئاسة

غرفة عمليات للانتخابات 

أصدر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة قراراً بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة بدء من إجراءات التحضير وسير عملية الإشراف القضائي لمستشاري قضايا الدولة المكلفين بالإشراف على اللجان العامة والفرعية بمحافظات مصر المختلفة ويستمر عمل اللجنة حتى الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.


مشاركة رئيس الهيئة 

أدلى اليوم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة بصوته في الانتخابات الرئاسية باللجنة رقم ١٢ بالدقي التي يرأسها المستشارة شرين حمد وكيل هيئة قضايا الدولة، ورافقه  وأدلى بأصواتهم  المستشارين نواب رئيس الهيئة، وهم أعضاء المجلس الأعلى للهيئة والمستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد.

كما أدلى المستشارون أعضاء غرفة العمليات بأصواتهم الانتخابية بصحبة المستشار رئيس الهيئة أمام لجنة التنمية الزراعية بالدقي لجنة رقم ١٢ التي ترأسها المستشارة شيرين حمد وكيل قضايا الدولة.

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النيابة الإدارية توجه الشكر لأعضائها على إشرافهم القضائي في انتخابات الرئاسة

شكر وتقدير

توجه المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة رئيس غرفة عمليات متابعة عملية الانتخابات الرئاسية، بخالص الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات لما قدمته من إسهامات جليلة لإخراج العملية الانتخابية في سهولة ويسر وظهرت بالشكل اللائق الذي أشاد به القاصي والداني داخل مصر وخارجها، وخص بالشكر والتقدير رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل لما بذلوه من جهد كبير في تأمين العملية الانتخابية وحفظ الأمن والأمان لجموع المواطنين والناخبين أثناء عملية الاقتراع وبعدها، وتقدم بالشكر والتقدير لجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية (رؤساء اللجان العامة والفرعية) لما قاموا به وبذلوه من جهد وعناء طوال فترة العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى تسليم الحصر المبدئي لما حصل عليه المرشحون، للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتائج النهائية لها.

وثمن ما قدمه زملائه وأبنائه من مستشاري وأعضاء قضايا الدولة بكافة ربوع مصر من إسهامات محمودة في هذا المجال، وتقدم بكل التحية والتقدير  للشعب المصري العظيم لممارسته حقه وواجبه الدستوري في الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل الغير مسبوق أمام العالم، وهذا ليس بغريب فقد أثبت الشعب المصري الأصيل عبر التاريخ أنه صاحب المعدن النفيس الذي يظهر بريقه عند الشدائد، وتوجه بكامل الشكر والتقدير لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي فما كان كل ما تقدم من جهد ليحدث إلا لما أتاحه من مناخ ديمقراطي سليم ليباشر الشعب المصري العظيم حقه في اختيار رئيسه بكل حرية وسهولة ويسر.

قضايا الدولة أعضاء هيئة قضايا الدولة الانتخابات الرئاسية انتخابات مصر 2024 تشكيل غرفة عمليات

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