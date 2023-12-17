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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة الإدارية تبدأ تلقي ملفات المتقدمين لوظيفة معاون

صدى البلد

تبدأ النيابة الإدارية - اعتباراً من غدٍ وعلى مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ١٨ ، ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٣ - إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة "عين شمس" دفعة ٢٠٢٣، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني للبيانات، علماً بأنه قد تم تخصيص يوم الاثنين ١٨ ديسمبر للخرجين الذكور، والثلاثاء ١٩ ديسمبر للخريجات الإناث، وفقاً للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً. 

 

الأمانة العامة للمجلس الحقوق بجامعة عين شمس المتقدمين لشغل وظيفة جامعة عين شمس حقوق بجامعة عين شمس خريجي كلية الحقوق كلية الحقوق بجامعة عين شمس

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