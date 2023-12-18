اليوم.. سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية

تبدأ النيابة الإدارية، اعتبارا من اليوم، وغدا، الإثنين والثلاثاء 18 و19 ديسمبر 2023، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، من خريجي كلية الحقوق بجامعة "عين شمس" دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني للبيانات.

وجرت تخصيص يوم الإثنين 18 ديسمبر 2023، للخرجين الذكور، والثلاثاء 19 ديسمبر 2023 للخريجات الإناث، لـ سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، وفقا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة، والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وأوضحت أن سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، سيكون بمقر رئاسة الهيئة، الكائن في مدينة السادس من أكتوبر، اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 2.30 عصرا.