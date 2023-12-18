عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية

صدى البلد

تبدأ النيابة الإدارية، اعتبارا من اليوم، وغدا، الإثنين والثلاثاء 18 و19 ديسمبر 2023، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، من خريجي كلية الحقوق بجامعة "عين شمس" دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني للبيانات.

وجرت تخصيص يوم الإثنين 18 ديسمبر 2023، للخرجين الذكور، والثلاثاء 19 ديسمبر 2023 للخريجات الإناث، لـ سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، وفقا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة، والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وأوضحت أن سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، سيكون بمقر رئاسة الهيئة، الكائن في مدينة السادس من أكتوبر، اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 2.30 عصرا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزراعة تكشف المستور في قضية البصل: الكميات المضبوطة لا يمكن تخيلها

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

اعرف هتقبض كام؟.. الحكومة تجهز مفاجأة لـ11 مليون مواطن والتنفيذ خلال أيام

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

الانقلاب الشتوي ينذر بتقلبات جوية.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

صدمة في الزمالك.. هيئة المفوضين تقضي بـ استبعاد حسام المندوه من مجلس الإدارة

التأمين الاجتماعي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 والأقصى إلى 10080 جنيها

موضوعات متعلقة

النيابة الإدارية تبدأ تلقي ملفات المتقدمين لوظيفة معاون

قرار عاجل بتعديل موعد سحب وتقديم ملفات التعيين في النيابة الإدارية.. تفاصيل

قبل البدء في تسلم الملفات.. تعرف على شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

أنهى حياة شيف | استكمال محاكمة تاجر أدوات منزلية في البدرشين غدًا

غدًا .. قضايا الدولة تتسلم ملفات التقدم لوظيفة مندوب مساعد

المعمل الجنائي يعاين .. حريق في شقة بمصر القديمة

قضايا الدولة في أسبوع.. غرفة عمليات ومشاركة بالانتخابات

تنتظر تقرير المعمل الكيماوي.. قرار جهات التحقيق بشأن 3 متهمين في الجيزة

ترشيحاتنا

الحق قدم .. فاضل يومين على انتهاء موعد التقديم لوظائف الكهرباء

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن اليوم نتيجة الانتخابات الرئاسية

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 18-12-2023

تواجه خطر الفناء.. إيلون ماسك يدعو الدول المتقدمة لكثرة الإنجاب

دعاء الشفاء من البرد.. هل ورد نص في الشرع الشريف

محمد شوقي : الحضري لم يقتنع بإصابته بفيروس كورونا وايهاب جلال تعرض للظلم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل السبيط طاجن

لا يتحمل كونه زوج الست.. آخر صور لـ شيرين وحسام حبيب قبل الطلاق

بفستان محتشم.. نسرين طافش تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

بفستان مجسم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار من مهرجان الأمل السينمائي

فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

مفيش استثناءات .. زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ