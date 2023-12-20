المشدد لـ 3 أطباء تاجروا في الأعضاء البشرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 11 متهما، بينهم 3 أطباء، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المحكمة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريم المحكوم عليهم مبلغا ماليا قدره 200 ألف جنيه لكل منهم.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.



كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين من الأول حتى التاسع بتكوين جماعة إجرامية منظمة غرضها الاتجار بالبشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، تعاملوا في أشخاص طبيعيين وصل عددهم إلى 22 شخص بصورتي البيع والشراء، وذلك باستغلال حاجتهم المادية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وبيعه لآخرين مقابل تقاضيهم مبالغ مالية.