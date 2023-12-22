محاكمة المتهمين بإنهاء حياة عامل في منشأة القناطر .. غدًا

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، غدًا السبت، المرافعة في محاكمة المتهمين بقتل عامل لخلافات سابقة بينهم، بمنطقة منشأة القناطر.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد، وأمانة السر صبحي عبد الحميد.

أحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة لمعاقبة المتهمين "ع. ف. ش"، و"م. ح. ع" بعد أن وجهت إليهما تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 17019 لسنة 2021 منشأة القناطر، والمقيدة برقم 5290 كلي جنوب الجيزة.

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كما وجهت التحقيقات للمتهمين تهمة حيازة بندقية آلية دون ترخيص، وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكابهما للواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهما.