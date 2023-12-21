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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مشروعات لتوفير فرص عمل لأبناء مطروح وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومحافظة مطروح والدكتورة مها محمد فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية على أرض المحافظة في ظل اهتمام  الرئيس عبدالفتاح السيسى بمحافظة مطروح وتوجيهاته للحكومة بالعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة في كافة المدن والقرى والمناطق البدوية، وكذا تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذى عقده بمقر المجلس هذا الأسبوع لمتابعة ملفات العمل الخاصة بالمحافظة بحضور عدد من الوزراء والمسئولين .

وأكد اللواء هشام آمنة على الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية والقيادة السياسية لعملية التنمية في كافة ربوع محافظة مطروح، حيث تشهد المحافظة طفرة تنموية كبيرة في جميع القطاعات الخدمية وتنفيذ عدد من المشروعات القومية وبصفة خاصة في البنية التحتية والتي تساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة لمواطنى مطروح والمترددين على المحافظة من المحافظات المجاورة. 

ولفت إلى أن متابعة الوزارة المستمرة للمشروعات الجارية على أرض المحافظة وبصفة خاصة مشروعات الخطة الاستثمارية وكذا مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للانتهاء منها في توقيتاتها المحددة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق مردود ايجابى لتلك المشروعات على أبناء المحافظة في القرى والمناطق البدوية والتنسيق مع وزارة الإسكان والوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه عمليات التنفيذ .

وخلال اللقاء عرض اللواء خالد شعيب الجهود التي تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تعزيز الشكل الحضارى للمحافظة بما يتماشى مع ما تشهد مطروح حالياً من تطوير وتنمية عمرانية في كافة القطاعات وما تتمتع به من مدن ومناطق سياحية متميزة وبصفة خاصة منطقة الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة .

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وزير التنمية المحلية التنمية المحلية محافظ مطروح هشام امنة السيسي

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