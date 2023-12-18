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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

العمل من المنزل.. وظائف خالية برواتب مجزية.. قدم الآن

وظائف
وظائف

وظائف خالية أعلنتها وزارة الشباب والرياضة بمرتبات مجزية، على أن يكون من المقيمين في مدن «القاهرة، والمنصورة، وطنطا، والزقازيق والمحلة»، بالاضافة إلى إعلانها لبعض الوظائف التي يتم العمل بها من المنزل، للطلبة والخريجين برواتب مجزية وتأمين طبي واجتماعي.

وظائف خالية برواتب مجزية قدم الآن

وتوفر شركة اتصال وظائف جديدة للتعيين، حيث تتيح فرص عمل من المنزل، وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر فيس بوك.


فرص عمل من المنزل برواتب مجزية


كول سنتر لشركة بيكو

متطلبات الوظيفة

  1. يفضل امتلاك كمبيوتر
  2. يمتلك مهارات التواصل
  3. أقصى سن للتقديم 35 عاما
  4. تقبل الوظائف المتاحة طلبة وخريجين
  5. جيد في استعمال برامج الأوفيس

الحقوق والمميزات

  1. تأمين طبي واجتماعي
  2. تأمينات طبية واجتماعية
  3. شيفتات متغيرة
  4. الإجازة الأسبوعية يومين (متغيرين)
  5. الراتب 2000 جنيه
  6. العمل من المنزل
وظائف

كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة


وعلى الراغبين في التقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية

https://forms.office.com/r/Kz1fX3xSQ8

الوظائف الخالية

  1. - وظيفة عامل ديليفري.
  2. - وظيفة مدير مطعم أو مساعد مدير مطعم على أن يشترط أن يكون لديه خبرة في مجال الفاست فود من 3 إلى 5 سنوات.
  3. - مساعد شيف أو مقدم خدمة ولا يشترط الخبرة.

شروط وظائف الشباب والرياضة

  1. - أن تتراوح سنه بين 18 إلى 40 عاما.
  2. - أن يكون من المقيمين في «القاهرة، المنصورة، طنطا، الزقازيق والمحلة».
  3. - بالنسبة لوظيفة عامل الدليفري، أن يكون لديه رخصة قيادة ودراجة نارية.
  4. - أن يكون المتقدم طالبا أو خريج «موقف التجنيد».

 

الرواتب والمميزات للوظائف الخالية


يمنح المطعم راتبا لعضو الفريق يبدأ من 3000 إلى 3500 جنيه

يمنح لمنصب المدير أو مساعد المدير راتبا يتراوح بين 7 حتى 9 آلاف جنيه

يمنح المطعم للدليفري راتبا 3000 جنيه

كما يوفر سكنا للمغتربين

ويمنح المطعم للعاملين به وجبة مجانية يوميا

ويوم واحد إجازة أسبوعيا

وإجازات سنوية

كما يمنح “تأمين طبي خاص وتأمين اجتماعي”.

طرق التقديم لوظائف الشباب والرياضة

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية من الشباب والرياضة، الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة واختيار المنشور الخاص بالوظائف والدخول منه إلى الاستمارة الخاصة بالوظائف لملء البيانات المطلوبة.

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