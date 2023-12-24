فستان دانتيل.. داليا البحيري تخطف الأنظار رفقة ابنتها وزوجها

حرصت داليا البحيري على حضور حفل توزيع جوائز دير جيست 2023 رفقة ابنتها وزوجها.

وظهرت داليا البحيرى ، باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الأسود المنفوش ذات الدانتيل الأسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها على كتافيها.

يقام حاليا في مساء السبت 23 ديسمبر الجاري حفل توزيع جوائز مجلة Dear Guest لعام 2023.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل توزيع جوائز دير جيست 2023، المقام حاليًا في أحد الفنادق بالتجمع الخامس.

وتألق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا، على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست، كما تألق المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، والفنانة أنوشكا، جومانا مراد، إلهام شاهين، عبير صبري.

وحضر أيضا كل من الراقصة دينا، الفنانة جيهان الشماشيرجي، داليا البحيري وزوجها وابنتها، رنا رئيس، دنيا سامي، وغيرهم من النجوم.

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