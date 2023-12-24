عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان دانتيل.. داليا البحيري تخطف الأنظار رفقة ابنتها وزوجها

صدى البلد

حرصت داليا البحيري على حضور حفل توزيع جوائز دير جيست 2023 رفقة ابنتها وزوجها.

وظهرت داليا البحيرى ، باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الأسود المنفوش ذات الدانتيل الأسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها على كتافيها.

يقام حاليا في مساء السبت 23 ديسمبر الجاري حفل توزيع جوائز مجلة Dear Guest لعام 2023.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل توزيع جوائز دير جيست 2023، المقام حاليًا في أحد الفنادق بالتجمع الخامس.

وتألق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا، على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست، كما تألق المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، والفنانة أنوشكا، جومانا مراد، إلهام شاهين، عبير صبري.

وحضر أيضا كل من الراقصة دينا، الفنانة جيهان الشماشيرجي، داليا البحيري وزوجها وابنتها، رنا رئيس، دنيا سامي، وغيرهم من النجوم.

IMG_4422
IMG_4422
IMG_4421
IMG_4421
IMG_4420
IMG_4420

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

نجم الأهلي يدخل القلعة الحمراء من أوسع أبوابها بسبب كأس العالم للأندية

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

خبر ينتظره الملايين| بشرى بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

انقطاع الكهرباء عن برنامج عمرو أديب على الهواء مباشرة: طلعونا فاصل

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

الحق اشتري.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| وهذه قيمة عيار 21

أمطار وشبورة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

اليوم.. تلقي أوراق المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي جامعة بنها

سعر الذهب اليوم 24-12-2023

أغرب حمل وولادة في العالم.. أم تلد طفلين في يومين متتاليين

محمد فضل: أريد رؤية الأهلي بأفضل مكانة.. واعتراضي على موسيماني بسبب زوجته

إعلام عبري: لا تقدم في محادثات الأسرى مع حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان دانتيل.. داليا البحيري تخطف الأنظار رفقة ابنتها وزوجها

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال غزة.. ماذا فعلوا للحصول على التدفئة؟

لن تصدق شكلها.. مي كساب تلفت الانتباه بحفل دير جيست

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ