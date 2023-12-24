أسماء جلال في أحدث ظهور لها عبر انستجرام.. شاهد

حرصت الفنانة أسماء جلال ، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"انستجرام".



وتألقت أسماء جلال في الصورة بإطلالة جريئة مرتدية فستان باللون الأسود المجسم، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون الأحمر في الشفاه.

و نالت إعجاب متابعيها.





يذكر أن آخر أعمالها مسلسل الهرشة السابعة من بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، أسماء جلال، علي قاسم،عايدةرياض، حنان سليمان، أحمدكمال، وإخراج كريم الشناوي.