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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تحذير عاجل وخطير .. هيئة الدواء: المضاد الحيوي لا يستخدم كخافض للحرارة

صدى البلد

شددت هيئة الدواء المصرية على عدم استخدم المضاد الحيوي كخافض للحرارة، لما يسببه من أضرار كثيرة سواء علي المدي القصير لو البعيد .

 

وقالت هيئة الدواء المصرية إن هذا الاعتقاد من أكتر صور الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية باعتبارها أدوية خافضة للحرارة، ويسبب ذلك تأثيرا سلبياً على الصحة بشكل عام، ويؤدي إلى تكون البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية:

وكشف هيئة الدواء عن أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية:
-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.
-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.
-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.
-استخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع لمقدم الرعاية.
-استخدام المضاد الذي وصف لشخص أخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.
-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.
-استخدام المضاد الحيوي لعلاج عدوى فيروسية.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لأنه يؤدي إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ مما يجعل علاج البكتيريا أكثر صعوبة.
 

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