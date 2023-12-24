طيران الاحتلال يشن غارات متتالية على منطقة اللبونة جنوبي لبنان

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الأحد، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ 5 غارات على منطقة اللبونة جنوب لبنان.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية "، اليوم الأحد، إنه بسبب التحذيرات من إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان، قامت إسرائيل بإغلاق جميع مستوطنات الجليل الأعلى المحتل التي تبعد عن الحدود اللبنانية بمسافة تصل إلى أربعة كيلومترات، باستثناء مستوطنة كريات شمونة.

وأعلن حزب الله صباح اليوم، استهدف مواقع مدفعية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ديشون بالصواريخ وتحقيق إصابات مباشرة.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال، إنه قصف "مركز قيادة" تابع لجماعة "حزب الله" اللبنانية، وعدداً من المناطق في جنوب لبنان.