شاهد.. كرستيانو رونالدو متهم بتقليد محمد رمضان.. تفاصيل

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عددا من الصور لنجم نادى النصر السعودى كرستيانو رونالدو وهو فى إحدى مباريات الملاكمة فى الرياض.

وظهر كرستيانو رونالدو يرتدي جاكيت أخضر اللون وهو الأمر الذى دفع الكثير باتهامه بتقليد محمد رمضان الذى ارتدى نفس الجاكيت من قبل فى إحدى حفلاته.

ويعد الجاكيت الذى ارتداه كرستيانو رونالدو ومحمد رمضان أحد الماركات العالمية.

محمد رمضان

وجه الفنان محمد رمضان رسالة إلى المخرجة كاملة أبو ذكري بعد لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم.

وقال رمضان من خلال حسابه الشخصي إكس :" حبيبتي كاملة ابو ذكري .. انا كمان يسعدني و يشرفني الشغل مع واحدة من أهم مخرجي مصر ع المستوى المهني وست عظيمة ع المستوى الإنساني".

وردت كاملة على موقفها في العمل مع محمد رمضان، وقالت "أكيد محمد رمضان ممثل كبير وقعدت معاه مرة وحسيت أن في بينا كيميا والروح بينا مش تقيلة على بعضها وحبيته جدا لما قعدت معه وأتمنى نتعاون مع بعض".

كريستيانو رونالدو متهم بتقليد محمد رمضان