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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"اعترضت على ارتداء بنتي الحجاب".. تصريح صادم من مروة عبد المنعم

مروة عبد المنعم
مروة عبد المنعم

حلت الفنانة مروة عبد المنعم، وابنتها حور، ضيفتين على الإعلامية نورين شحاتة، في برنامجها “البيه والهانم”، الذي تقدمه مع الإعلامي ممدوح الشناوي، عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وتحدثت مروة عبد المنعم عن ارتداء ابنتها "حور"، التي تبلغ 14 عامًا، الحجاب، والانتقادات التي تعرضت لها كونها لم ترتدِه هي الأخرى. 

وقالت مروة عبد المنعم “الموضوع كان مفاجأة بالنسبة لي، وحور كانت بتقف قدام المراية وتلبس الحجاب وتقول لي إيه رأيك، أقول لها لطيف، والموضوع بالنسبة لي بتلعب وتهرج، وفجأة قررت أنها تلبسه وقالت لي اشتري لي حالًا حجاب”.

مروة عبد المنعم

وأضافت مروة عبد المنعم “اعترضت في البداية لأني عارفة دماغ بنتي لأنها أبعد ما تكون عن الحجاب لأن حور بتحب الحياة وعاوزة تعيش وتلبس، وكنت بتخانق معاها أن لبسها قصير، وفجأة قلت لها أنتي هتتحجبي فعلًا ده قرار صعب، قالت لي ماما أنا مخضوضة ما تخوفنيش، قلت لها خدي القرار زي ما أنتي عاوزة، وهي دايمًا كده في قراراتها لما تكون عاوزة الحاجة لازم تحصل”.

وعن سبب نشرها فيديو خلال ارتداء ابنتها الحجاب لأول مرة ومشاركة عائلتها، قالت "حبيت الفكرة دي لأني بشوف بنات بتتحجب وبيعملوا كده مع أهاليهم، وكان مهم أعرف رد فعل كل عائلتي، وكلهم ما تخيلوش أن حور ممكن تتحجب".

وعن الانتقادات التي تعرضت لها بعد نشرها الفيديو قالت: كل واحد أدرى ببيته وولاده، وحور وهي داخلة عليا قلت لها إيه الهبل ده، وده طبيعي أنا وبنتي بنتكلم، الناس خدوها إيه الهبل ده على أني بتكلم عن الحجاب، وقالوا إزاي تقولي كده، ولكن ده حوار بيني وبين بنتي ومش قصدي أقول عبط على الحجاب بقول إيه العبط ده يعني ما تهزريش في الموضوع ده.

مروة عبد المنعم: مؤمنة أن بنتي لازم تعيش التجارب

واستكملت: أنا أكيد بشجع بنتي، ولكن أنا أدرى واحدة ببنتي وأنها متقلبة المزاج، لكن أنا مؤمنة أنها لازم تعيش كل التجارب، وفيه مرة قالت لي عاوزة أصبغ شعري قلت لها هيدمر، قالت لي صحابي عملوا كده، وبعد نصايح كتير ليها، قلت خلاص خليها تخوض تجاربها بنفسها والموضوع طالما بره الأخلاق والدين مفيش مشكلة، ولما خاضت تجربة صبغ شعرها، باظ وادمر رجعته أسود تاني وبتعالجه، والتجارب دي لما تكبر هتخليها تشبعت من كل حاجة.

مروة عبد المنعم نورين شحاتة ممدوح الشناوي

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