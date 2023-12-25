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برلمان

حزب "المصريين": مسلمو مصر وأقباطها نسيج واحد منذ فجر التاريخ

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"

هنأ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، داعيًا الله عز وجل أن يجعل أيام مصر كلها أعياد وترابط تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال “أبو العطا”، في بيان اليوم الاثنين، إن المسلمين والمسيحيين في مصر كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، ويعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، موضحًا أن الوحدة الوطنية هي رباط قوتنا في وجه أعدائنا.

وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن الدولة المصرية بفضل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسي تعيش حالة غير مسبوقة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن ما أنجزته الدولة من مشروعات وإنجازات ضخمة على مدار السنوات الماضية، وتدشين الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع مسلمين وأقباط.

وأوضح أن أبرز ما يُميز الشعب المصري أنه نسيج واحد تجمعه المحبة والأخوة والوطنية في شتى المواقف ومواجهة التحديات، مؤكدًا أن رسالة جميع الأديان الأساسية تتمثل في الحب والسلام، لافتًا إلى أن المسلمين والأقباط في مصر يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام، وهم دائما كيان واحد لا يتجزأ، ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة في ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية منذ فجر التاريخ.

وأشار إلى أن الدولة المصرية قادرة بنسيجها الوطني القوي على مواجهة شتى التحديات والصعاب، وستبقى منبعًا للسلام والمحبة والترابط، مؤكدًا على ضرورة توحيد الصف وتضافر كافة الجهود لنكون جميعًا يد واحدة، من أجل نشر القيم السمحة التي قدمتها مصر وحضارتها العريقة للإنسانية بأسرها على مر العصور، والعمل على دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام.

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