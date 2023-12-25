أسامة كمال: إسرائيل دهست الإنسانية في قطاع غزة

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الإنسانية لا تتجزأ وهو داعم لها ولتحقيقها، قائلا: "الإنسانية تم دهسها في قطاع غزة على يد إسرائيل، حلال ليكم وحرام علينا.. الكراهية في اليهود حرام والمسلمين حلال".

وأشار أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك زيادة في جرائم الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا لتصل إلى 20 ألف جريمة في 10 سنوات، موضحًا أن هناك 30% زيادة في جرائم الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا.

وأوضح أسامة كمال، أن جرائم العنصرية والكراهية ضد المسلمين زادت في كندا بشكل كبير، مؤكدًا أنه منذ 7 أكتوبر تمت 17 جريمة كراهية ضد المسلمين في كندا، كما أن ألمانيا تشهد 250 جرمية كراهية ضد المسلمين في ألمانيا خلال 2023، معقبًا: "بصوا على معاداة المسلمين على أرضكم"، ووضع المسلمين في أمريكا بعد حرب غزة كما بعد أحداث 11 سبتمبر".