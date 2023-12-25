عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة كمال: إسرائيل دهست الإنسانية في قطاع غزة

الاعلامي أسامة كمال
الاعلامي أسامة كمال

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الإنسانية لا تتجزأ وهو داعم لها ولتحقيقها، قائلا: "الإنسانية تم دهسها في قطاع غزة على يد إسرائيل، حلال ليكم وحرام علينا.. الكراهية في اليهود حرام والمسلمين حلال".

وأشار أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك زيادة في جرائم الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا لتصل إلى 20 ألف جريمة في 10 سنوات، موضحًا أن هناك 30% زيادة في جرائم الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا.

وأوضح أسامة كمال، أن جرائم العنصرية والكراهية ضد المسلمين زادت في كندا بشكل كبير، مؤكدًا أنه منذ 7 أكتوبر تمت 17 جريمة كراهية ضد المسلمين في كندا، كما أن ألمانيا تشهد 250 جرمية كراهية ضد المسلمين في ألمانيا خلال 2023، معقبًا: "بصوا على معاداة المسلمين على أرضكم"، ووضع المسلمين في أمريكا بعد حرب غزة كما بعد أحداث 11 سبتمبر".

جرائم الكراهية بريطانيا إسرائيل جرائم العنصرية أمريكا غزة كندا اليهود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. فيديو

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

بعد فوز الأهلي .. تعرف على موعد نهائي السوبر المصري

قبل كأس أمم أفريقيا.. أول قرار من فيتوريا بعد إصابة نجم المنتخب

إقالة باتشيكو.. أول قرارات بيراميدز بعد الهزيمة أمام فيوتشر في مباراة السوبر

أمطار في القاهرة بهذا الموعد.. تحذير من الأرصاد بشأن تغير حالة الطقس

ترشيحاتنا

أمريكا ترسل 10 آلاف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل

هل حرام أطلب من زوجى حلق لحيته؟ أمين الفتوى يجيب

فطريات أرضية.. تقرير يكشف عن مصرع جندي إسرائيلي في غزة بطرقة غريبة

أحمد موسى يفضح أمريكا على الهواء..بتهدد العالم وسيبه الناس عايشة فى الشارع مشردين

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

لا فرق كبير بينهما.. مفاجأة تكشفها استطلاعات بين نسب تأييد بايدن وترامب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معاناته من السرطان.. الناظر يحتفل بعيد ميلاده بطريقته الخاصة

كم مدة السجن| كيف تسببت ابنة إبراهيم سعيد في حبسه؟.. تفاصيل

رغم فوائده العديدة.. احترس من أضرار القرنفل

توقعات الأبراج 2024.. 6 مواليد يصبحون من الأغنياء في العام الجديد

فيديو

كوكاكيين بالملايين .. العثور على طرود غامضة على أحد شواطئ أستراليا

بعد قفزاته الجنونية والتلاعب.. لماذا علقت "آى صاغة" تسعير الذهب

موعد إجراء قرعة حج الجمعيات وإعلان أسعار البرامج

مكنش طرف فالمشكلة .. إنهاء حياة عريس الخانكة بسبب مشاجرة بين عائلتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ