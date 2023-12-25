نتنياهو يسير إلى توسيع دائرة الحرب.. وتأكيد على غزة منزوعة السلاح



أكد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو على أنه سيواصل حربه على غزة دون هوادة وأنه لايبالي بتوسع دائرة الحرب.

وقال نتنياهو لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أنه:" يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح وعلينا ضمان عدم استخدامها مرة أخرى قاعدة لمهاجمتنا".

وقام الاحتلال باغتيال مسئول إيراني اليوم وهو ما جلب إدانة إيرانية، وسط استعداد للتصعيد وفق ما ذكر وزراء صهاينة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم رفع الحالة الأمنية جنوب الجولان تحسبا لتنفيذ عمليات من الأراضي السورية.

وبينما لا تبالي تل أبيب بالتصعيد قال وزير الخارجية الإيراني حسین امیرعبداللهیان لصحيفة ذا وول ستريت جورنال أنه إذا كان هناك وقف لإطلاق النار بغزة فسيكون هناك وقف لإطلاق النار في كل المنطقة.

وذكر وزير الخارجية الإيراني أنهم مصرون على تجنب اتساع رقعة الحرب في غزة وأن توقفها سيضمن الأمن الإقليمي.

بينما قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين على اغتيال مستشار الحرس الثوري.

وصرح حزب الله واعتبر جريمة اغتيال العميد رضي الموسوي اعتداء صارخ وتجاوز للحدود من قبل العدو الصهيوني.