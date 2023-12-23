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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شون بيل: سيحكم التاريخ على طوفان الأقصي باعتباره استراتيجية حكيمة لـ حماس

صدى البلد

تناول المحلل العسكري البريطاني شون بيل، وفقا لما نشرته سكاي نيوز، هجوم طوفان الأقصي الذي شنته حماس وكان مخططًا له بدقة ضد إسرائيل. ودفعت خطورة هذا الهجوم إسرائيل إلى إعلان الحرب، مما أدى إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

على الرغم من تفوق إسرائيل العسكري، استخدمت حماس استراتيجياً شبكة واسعة من الأنفاق، بدعم إيراني، مما يوفر لها ميزة غير متكافئة في الصراع. 

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل هذه الأنفاق إساءة استخدام للأموال المخصصة لمساعدة الفلسطينيين، أم أنها استثمار ذكي يستفيد منه الشعب الفلسطيني؟.

الطبيعة المتعمدة للهجوم، وفقا لتحليل شون بيل، تشير إلى وجود استراتيجية محسوبة، تم تطويرها على مدى عدة سنوات. لقد أدت عقود من الحوار السياسي والمفاوضات الفاشلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى ترك المنطقة في دائرة من الصراع، مع استغلال إسرائيل لهيمنتها العسكرية لممارسة الضغوط على غزة والضفة الغربية.

في الرد على تدهور الظروف المعيشية وارتفاع معدلات البطالة، اغتنمت حماس الفرصة لمنح الأمل للفلسطينيين الذين خاب أملهم في السياسات التقليدية. ومع اعتبار المشاركة الدولية الخارجية ضرورية لتحقيق السلام الدائم، تلعب الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أدوارًا محورية.

فحماس، التي توقعت الانتقام الإسرائيلي واعترفت باحتمال التدخل الدولي، بدأت صراعاً كبيراً. وكانت شبكة الأنفاق، التي تمثل استثمارًا مكلفًا بقيمة 90 مليون دولار و600 ألف طن من الخرسانة في عام 2014 وحده، بمثابة استراتيجية للبقاء ضد قوة عسكرية متفوقة.

 

كانت حصيلة الحرب هائلة، حيث قُتل أكثر من 20 ألف فلسطيني، بما في ذلك مقاتلي حماس، وجُرح 50 ألفاً. ومن المثير للدهشة، أنه على الرغم من رد فعل الجيش الإسرائيلي، فقد تزايدت شعبية حماس في كل من غزة والضفة الغربية، مما يكشف عن عدم الرضا المتزايد عن الوضع الراهن.

أجبر الصراع إسرائيل على التخلي عن السعي لتحقيق حل الدولتين، مما أثار مخاوف بشأن حرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير. ورغم إدانة نية حماس لتدمير إسرائيل على نطاق واسع، إلا أن التساؤلات تنشأ حول مدى استساغة مسعى إسرائيل إلى التوصل إلى حل الدولة الواحدة.

 

إن تحويل حماس للأموال المخصصة لشبكة الأنفاق قد يتعرض للانتقاد، ولكن إذا كان الهدف هو جذب الاهتمام الدولي إلى حل مستدام، فقد يحكم التاريخ على ذلك باعتباره استراتيجية حكيمة. ومع ذلك، فإنه لا يبرر بشكل قاطع الهجوم التي ارتكبت في 7 أكتوبر، وفقا لشون بيل.

 

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