أستاذ علوم سياسية: طوفان الأقصى أعاد إحياء القضية الفلسطينية من جديد

قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية، إن كل حدود مصر أصبحت ملتهبة، مشيرا إلى أن الخطر الأكثر الحاحا هو ما يجري على حدودنا الشمالية والشرقية في غزة.

وأضاف أحمد يوسف، خلال لقاء ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن طوفان الأقصى أعاد إحياء القضية الفلسطينية من جديد، مؤكدا أن تداعيات طوفات الأقصى كشفت مخطط الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية.

تحقيق الأهداف المصرية

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن الموقف المصري منذ البداية كان متنبها ويستخدم كل الأدوات الممكنة لتحقيق الأهداف المصرية.



