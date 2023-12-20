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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التجارة الهولندي : نهدف إلى تقديم المساعدات لغزة ودعم المنظمات الأممية

غزة
غزة

قال وزير التجارة الدولية الهولندي، إنني هنا مع وزيرة العلاقات الخارجية الهولندية لنرى العمل الإنساني من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة والعقبات أمامها.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هدفنا هو تقديم المساعدات إلى غزة حيث سنعمل على توصيل المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أنه تم تقديم 10 ملايين دولار للأونروا، و15 مليونًا للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضح أننا قُدنا محادثات في ظل كل العقبات، والوزيرة ذهبت إلى الأردن وأنا ذهبت إلى إسرائيل لنقل العقبات التي تخلقها إسرائيل في نقل المساعدات للقطاع.

ومن جانبها، قالت وزيرة العلاقات الخارجية الهولندية، إن ما يحدث في غزة أمر مروع، ونحث إسرائيل على أن تتصرف في سياق القانون الدولي الإنساني.

 

سبب قدومنا

وأكدت أنه من الضروري أن يكون هناك وقف لإطلاق النار لمساعدة الشعب الفلسطيني في غزة، وإيصال المساعدات التي يحتاجونها، وهذا سبب قدومنا هنا لزيادة مساعداتنا من 25 مليون يورو إلى 50 مليون يورو.

وزير التجارة الدولية الهولندي العلاقات الخارجية الهولندية قطاع غزة إسرائيل ف المساعدات

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