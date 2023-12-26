شركة Asus تطلق هواتفها الرائدة ROG Phone 8 بميزات استثنائية

تستعد شركة Asus “أسوس” للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف ROG Phone 8 في 8 يناير المقبل في حدث معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES، وستضم السلسلة عددًا من المواصفات الاستثنائية.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هواتف Asus ROG Phone 8 ستحصل على معيار IP68 لمقاومة للغبار والماء حيث يضمن تصنيف IP68 قدرة الهيكل على تحمل الغمر في الماء حتى عمق معين.

كما يتميز تصنيف IP68 بأنه محكم الغلق لمنع دخول جزيئات الغبار، مما يوفر للمستخدمين تجربة ألعاب ذكية أكثر قوة وموثوقية.

ومن المتوقع أن تعمل هواتف Asus ROG Phone 8 مع معالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت، وشحن بقوة 65 وات، ونظام تشغيل Android 14.

وكشفت الإعلانات التشويقية السابقة حول سلسلة Asus ROG Phone 8 أنها ستحتوي على تصميم شاشة جديد، وبدلاً من الحواف السميكة التي شوهدت في الطرز السابقة، سيصل الهاتفين ROG Phone 8 و 8 Pro بشاشة مثقوبة محاطة بإطارات رفيعة.