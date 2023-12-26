نجل ممدوح عباس يكشف حقيقة تعيينه في منصب رئيس شركة الزمالك

كشف رجل الأعمال أيمن ممدوح عباس، نجل ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، حقيقة توليه رئاسة شركة الكرة بنادي الزمالك في الفترة المقبلة .

وكتب أيمن ممدوح عباس عبر خاصية "ستورى" على موقع "انستجرام": "أحب أوضح أن الأخبار المنتشرة أني مسكت منصب رئيس شركة الكرة بنادي الزمالك غير صحيحة ومجرد شائعات".

وأضاف قائلا: "أنا بدعم النادي ومعاهم في لجنة تنمية الموارد وبتمنى التوفيق من كل قلبي للإدارة الحالية لعودة النادي لأمجاده".

وترددت انباء خلال الساعات الماضية عن اقتراب ايمن ممدوح عباس من رئاسة شركة الكرة بنادى الزمالك، وهو ما اثار لغط كبير خلال الساعات الماضية.