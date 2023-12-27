عند اكتمال دراستها| متحدث الوزراء: إجراءات ومُبادرات لضبط الأسعار سيعلن عنها قريبًا

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن ملف السلع الأساسية وضبط الأسواق يحظى بأولوية قصوى ومتابعة يومية لرئيس الوزراء، وهناك آليات مطبقة بالفعل من قبل الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة التموين، والذي تناول خلال اجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء الإجراءات كلها التي تتخذها الوزارة لضبط أسعار السلع وضخ المزيد منها في الأسواق.

محاربة أي ممارسات ضارة بالأسواق وأسعار السلع

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك متابعة من كل الوزارات المعنية كلٌ في اختصاصه لتوفير السلع الأساسية في الأسواق ومحاربة أي ممارسات ضارة بالأسواق وأسعار السلع، وأن هناك إجراءات ومبادرات تتم دراستها ونتطلع للإعلان عنها الفترة المقبلة عند اكتمال دراستها.

وأكد أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة ورئيس الوزراء ومتابعة يومية، بهدف ضبط الأسعار وتوفير المزيد من السلع الأساسية.