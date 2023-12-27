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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حصاد 2023.. أفضل 5 هواتف ذكية في الأسواق

أفضل 5 هواتف لعام
أفضل 5 هواتف لعام 2023

تم تصنيف أفضل 5 هواتف لعام 2023 من قبل خبراء التكنولوجيا العالميين والمستخدمين على حد سواء، وقد شهدت هذه الهواتف تقدما كبيرا في التكنولوجيا والأداء، مما يجعلها الخيار الأمثل للأفراد الذين يريدون شراء هاتف جديد في العام المقبل.

وبالإضافة إلى الميزات المتعارف عليها، يحتوي كل هاتف على مميزات أخرى رائعة تجعلها يتفوق علي منافسيه بالأسواق، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي والشحن السريع وشبكات الجيل الخامس، مما يتيح للمستخدمين خيارات أكثر تنوعا لاختيار الهاتف الذي يناسب احتياجاتهم وميزانيتهم.

 

حصاد 2023.. أبرز هواتف هونر Honor التي تم إطلاقها خلال العام

حصاد 2023.. أبرز الهواتف القابلة للطي التي تم إطلاقها خلال العام

 


أفضل 5 هواتف لعام 2023


في المركز الأول، هاتف iPhone 15 Pro الجديد، تمثل سلسلة iPhone 15 Pro، تحولا هائلا في تاريخ هواتف آبل، ليس فقط لأنها أول تشكيلة تتميز بوجود منفذ شحن USB-C في الجزء السفلي، ولكنها أيضا تتميز بوزن أخف بمقدار 20 جراما من سابقتها بفضل الهيكل المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، يأتي الهاتف بتصميم جديد وأنيق وشاشة LTPO Super Retina XDR OLED بحجم 6.1 بوصة. كما يتميز بمعالج Apple A17 Pro الجديد وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، بالإضافة إلى الجزيرة التفاعلية Dynamic Island المخصصة لعرض إشعارات الهاتف.

iPhone 15 Pro


في المرتبة الثانية، نجد هاتف Pixel 8، فهو يعد من أكثر الأجهزة الرائدة تنافسية لدى جوجل منذ سنوات، حيث يتميز بتصميم خلفي مريح يجعل الهاتف خفيف الوزن عند حمله في راحة يدك، كما أنه يتميز بشاشة أكثر سطوعا من نوع OLED، بقياس 6.2 بوصة، بمعدل 120 هرتز، جنبًا إلى جنب مع الحواف النحيفة تجعلها واحدة من أفضل شاشات الهواتف المدمجة في السوق، مع مجموعة كاميرا مميزة تدعم يزات الذكاء الاصطناعي تجعلها واحدة من أكثر الكاميرات تطورا بالسوق.

Pixel 8

في المركز الثالث، يأتي هاتف Galaxy S23، هاتف متميز وصغير الحجم ومتكامل المواصفات من سامسونج، ويتميز هذا الهاتف عن سابقه بشكل ملحوظ من حيث عمر البطارية والأداء، فهو يعمل بمعالج كوالكوم القوى Snapdragon 8 Gen 2، إلى جانب واجهة OneUI وهي أكثر واجهات النظام المستندة إلى أندرويد ثراءً بالميزات، كما أن تركيز سامسونج على توفير تحديثات البرامج بانتظام يجعل سلسلة S من أبرز الهواتف التي تتمتع بتحديثات لمدة ثلاث سنوات.

Galaxy S23

في المرتبة الرابعة، يتألق هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip5، فهو يعتبر أحد أفضل الأجهزة المدمجة في فئتها.، حيث قامت الشركة بتحسين تصميم Z Flip5 من خلال آلية المفصلات المحسنة التي يمكن طيها الآن بشكل مسطح، مما يوفر المزيد من الراحة أثناء الاستخدام المتكرر، كما أنه يتميز بشاشة غلاف كبيرة مقاس 3.4 بوصة والتي تضيف بعدا جديدا تماما للتفاعل مع الجهاز حتى لا تحتاج إلى فتحه للقيام بالمهام الأساسية.

Galaxy Z Flip5

أخيرا، في المركز الخامس، يأتي هاتف أوبو Find N3، والذي يعد من أفضل الهواتف القابلة للطي في السوق خلال عام 2023، فهو يوفر مزيجا مثاليا من الأداء والبرامج المصقولة ومجموعة كاميرات من الدرجة الأولى مع لمسة من ضبط Hasselblad، كما أنه يتميز بشاشة كبيرة مرنة قابلة للطي من نوع Foldable LTPO3 OLED، ومعالج Snapdragon 8 Gen 2 وذاكرة عشوائية ضخمة بسعة 12 جيجابايت رام.

أوبو Find N3
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