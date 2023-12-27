استشاري صحة نفسية: أطفالنا يستحقون التضحية لكن احذروا هذا الأمر

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، إن أطفالنا يستحقون التضحية من أجلهم وهذا أمر مسلم به، لكن يجب على الآباء أن يُشعروا أولادهم بقيمة تعب الوالدين في تربيتهم، وذلك من خلال أن يرى الطفل أو الطفلة الجهود المبذولة من قبل الوالدين من أجل تربية أبنائهم.

حديث عن حب الأطفال للآباء

وأضاف "هاني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه يجب أن يشعر الأطفال بقيمة ما يقدمه الأباء من أجلهم، متابعا: "إحنا نحب ولادنا دي فطرة عند الأب والأم، ولكن إن ابني يحبني دي حاجة تحتاج مجهود كبير جدا، وده هيجي من خلال التربية والتعليم والثقافة".

وأشار استشاري الصحة النفسية، إلى أنه يجب على الآباء ألا يتعاملوا مع الأولاد بشكل أن كل ما هو مطلوب مجاب دون أن يشعروا بقيمة المجهود الذي بُذل لأنه في هذه الحالة سيتحول حب الأولاد للوالدين إلى شيء مادي، "أنا عاوز اشتري حاجة بحب بابا عشان هيجيبها لو مش هيجيبها مش هحبه".