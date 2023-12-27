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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رغيف العيش بجنيه.. أحمد موسى: لا مساس بالدعم المقدم للمواطن المصري

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تتحمل الكثير من أجل المواطن خاصة في منظومة التموين، إذ أن الدولة تتحمل تكاليف رغيف العيش الذي يصل إلى جنيه بينما المواطن يحصل عليه بـ 5 قروش.

وشدد على أنه لا مساس بالدعم الذي يقدم للمواطن، خصوصا أنه يوجد 22 مليون بطاقة تموين، وعدد المستفيدين من منظومة الخبز التمويني 70 مليون فرد، و60 مليون فرد يستفيدون من السلع. 

أحمد موسى يتحدث عن الدعم المقدم للمواطن 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الدولة تقدم دعما كبيرا للمواطن المصري من خلال التموين، ويوجد رقابة شديدة وحملة شديدة من أجل التصدي لما يحدث في السلع الأساسية والاستراتيجية. 

وتابع أحمد موسى أن بعض التجار يرفضون بيع السكر على البطاقات التموينية بحجة أنه غير متواجد لديه ويقوم بتخزينه على الرغم من أن الدولة تقوم بدعمه وطرحه على البطاقات التموينية، متابعا: "تروح تصرف يقولك معنديش سكر أو معنديش أرز، لكن للأسف دول معدومي الضمير ولا بيراعوا ربنا".

وواصل أن هؤلاء المواطنين يقومون بتخزين السكر ومن ثم بيعه في السوق السوداء، "المشكلة مش من الدولة، المشكلة من الناس اللي مش بتراعي ربنا، وخدوا حاجة الناس وباعوها في السوق السوداء عشان يكسبوا على حساب الناس، ويتاجروا بالسلع المدعومة من الدولة". 

أحمد موسى رغيف العيش التموين برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد

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