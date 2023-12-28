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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

برج الميزان
برج الميزان

برج الميزان يبدأ من يوم  23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر، وكشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج في تصريحات ل صدى البلد عن توقعات 2024 لمواليد برج الميزان.

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توقعات 2024 لمواليد برج الميزان 

توقعات برج الميزان 2024 على الصعيد العاطفي:

  • إذا كنت متزوجا: 

بالفطرة أنت موهوب في عمل توازن بن حياتك المهنية والعاطفية، أما هذا العام فستلعب هذا الدور باقتدار، ومن الممكن أن تصبح مُدرسا للتوازن الحياتي، حتى إذا كانت حياتك اليومية مزدحمة بأعباء ثقيلة، ستتمكن من التأثير بحُب في شريك حياتك، وتجعله دائم الانشغال بك! تحرص على تخصيص وقت تتشاركان فيه الواجبات، وتتبادلان دعم كل منكما للآخر.  

  • إذا كنت غير متزوجا:

قد يكون لديك لقاء عاطفي لا يُنسى ابتداء من 26 مايو حتى نهاية العام، حينئذ عليك فقط أن تخرج وسيملأ سحرك الأجواء.

سيكون سبتمبر هو الشهر الأكثر اشتعالا بالمشاعر في عام 2024، بين الرغبة في الزواج بالنسبة للبعض أو المغامرات بالنسبة للبعض الآخر.

في شهري نوفمبر وديسمبر: قد تميل لعدم إظهار مشاعرك، حافظ على وضوح نواياك ورغباتك، لتتجنب جميع أشكال الانزلاق في أخطاء، واحذر أن يتحول الحب إلى حب غامض.

توقعات برج الميزان في 2024 على الصعيد المهني والمالي:

في عام 2024.. حياتك المهنية مليئة بالفرص، والفرص دائما تقترن بتحديات يجب أن تواجهها، عليك فقط بالتصميم والإصرار، ولا تسمح لنفسك بالإحباط مبكرًا، قد توضع أيضا في اختبار لموهبتك الدبلوماسية. 

في يناير ومارس وأبريل: قد تكون هناك صراعات وأنت تكره ذلك. حسنًا، الأمر متروك لك للتواصل بشكل جيد لمنع توتر الأجواء دون سبب، فقط انتبه لحقوقك في هذا الوقت، واستغل سحرك الطبيعي إذا لزم الأمر. 

من 26 مايو: "المشتري" بمنزل الحظ حينئذ تتضاعف فرص النمو، طالما تعمل باحترافية، فقط يجب أن تظل منفتحًا ومتحمسا وإيجابيًا، وأن تثبت جدارتك عند الضرورة.

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