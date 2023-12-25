برج العذراء| مفاجآت وصدمات في توقعات 2024

برج العذراء يبدأ من 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر، وكشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، في تصريح ل صدى البلد، عن توقعات ٢٠٢٤ لمواليد برج العذراء.

توقعات برج العذراء ٢٠٢٤

برج العذراء توقعات ٢٠٢٤ على الصعيد العاطفي:

إذا كنت متزوجا: إنها سنة الحسم "زحل" و"نبتون" في مواجهتك طوال العام، فإما أن تصبح أكثر تمسكا بشريك حياتك وتتقدمان معًا، أو تنهي قصتك معه، قد تزداد الخلافات في نهاية العام، وقد تتبادلان انتقادات مؤلمة، من المهم أن تهدئ الأمور قبل أن تتفاقم.

إذا كنت غير مرتبط : الوقت مثالي للاقتراب من شخص يجذبك، وقد تكون على موعد مع الحب، في نهاية يناير وطوال فبراير: ينقلك الحب إلى السماء السابعة، في مارس وأبريل: تحقق مزيدا من الاقتراب، في مايو: تتعامل بكرم، ويزيد ذلك من نجاح علاقة عاطفية، في الصيف: ستكون المشاعر مشتعلة.. استمتع!

برج العذراء توقعات ٢٠٢٤ على الصعيد المهني والمالي:

أنت جاد ومجتهد وأهل للثقة لذلك تلفت الانتباه، في فبراير: قد يحدث تغيير إيجابي، حينئذٍ اغتنم الفرصة، ووافق على تغيير عاداتك، كل هذا سيكون مفيدًا جدًا لك على العديد من المستويات، في نهاية العام: المسؤوليات قد تثقل كاهلك، وعليك أن تتحملها، قد تضطر لمواجهة موقف معقد أو شخصية صعبة تعيق تطورك، لكن اطمئن.. يبدو أنك مدعوم من الفلك بصفات إيجابية.

باختصار.. الأمور تتحرك في اتجاه مصالحك، ولن ينقصك الحماس والشغف.

