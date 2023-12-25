بفستان لافت.. ابنة ماجد المصري تثير الجدل بهذه الإطلالة

حرصت ماهيتاب أبنة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت أبنة ماجد المصري في الصورة بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلي حدود الركبة وذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت أبنة ماجد المصري حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أبنة ماجد المصري على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة معها.