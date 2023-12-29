عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق فهمي: القضية الفلسطينية ليست إنسانية فقط وإنما سياسية من الطراز الأول

طارق فهمي أستاذ العلوم
طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر انفتحت على كل الأطراف لإعادة تأهيل القضية الفلسطينية من جديد للعمل على إيجاد حل للقضية الفلسطينية بالتواصل مع الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير والجانب الإسرائيلي، ومسار الحركة المصرية يتعدد في عدد من الأطر المختلفة.

حديث عن قطاع غزة 

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن إسرائيل بدأت تفكر في خيارات أخرى بشأن ملف الهجرة بعدما وجدت رفضا صارما من الجانب المصري بشأن تهجير الفلسطينيين، وبدأ يتم طرح فكرة الهجرة التطوعية من خلال منافذ مختلفة، ومن خلال تحمل الدول الأوروبية مسؤولية ما يجري، ونجحت مصر بمهارة بنقل هذا الملف لنطاقات دولية وتحميل الأطراف المعنية والمجتمع الدولي مسؤولية ما يجري. 

وتابع، أن مصر نجحت بمهارة في تصدر المشهد ونقل الصورة الحقيقية إلى العالم، والقضية الفلسطينية ليست قضية إنسانية وإنما قضية سياسية من الطراز الأول، وتؤكد على ثوابت الحل السياسي وليست محل إغاثة ومساعدات فقط لا غير. 

واستكمل، أن الجهد المصري سواء على مستوى الدبلوماسية الرئاسية أو مستوى جسر المعلومات أدى لنجاح الجانب العربي في الوصول لقرار مجلس الأمن، إذ أصبح هناك مبعوث للمساعدات الإنسانية تم تعيينه منذ 4 أيام في هذا الصدد. 

قطاع غزة القضية الفلسطينية قناة إكسترا نيوز تهجير الفلسطينيين الهجرة التطوعية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

انخفاض كبير يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

خطوبة ابنة مدرب الأهلي اليسيا يانكون إلى رائد أعمال مصري..من هو؟

شيء متوقع .. الأرصاد تعلن خبرا مهما للجميع

ظهر رسمي في مصر .. هل متحور كورونا الجديد أشد فتكًا من سابقه؟

هل ستصل أسعار الذهب إلى 4000 جنيه للجرام؟.. شعبة الذهب ترد

ميدو يكشف تفاصيل صفقة أليو ديانج.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

خبير سياسي: الدبلوماسية المصرية لعبت دورا رئيسيا في القضية الفلسطينية

خبير علاقات دولية: إسرائيل استخدمت كميات ضخمة من الذخيرة الغبية في غزة

خبير: الذكاء الاصطناعي يتسبب في حروب وأضرار مختلفة

متحدث أونروا: عدد كبير من النازحين في قطاع غزة يعيشون بلا مأوى

محلل سياسي فلسطيني: مصر تسعى لتخفيف الضغط على الأشقاء بغزة بعدة طرق

جمال بيومي: الجاليات اليهودية يدركون أن سياسة نتنياهو الحالية ليست في صالحهم

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: وقف إطلاق النار بغزة الهدف المركزي للجهود المصرية

خبير : الدولة وضعت خطة قوية لدعم السياحة

ترشيحاتنا

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة نجم فريقه للسلة بالرباط الصليبي

ميعرفش حاجة.. رسالة نارية من رضا عبد العال لـ إمام عاشور

أخبار مصر 24ساعة| صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة في هذا الموعد

السوبر في حضن إمام عاشور..بعثة الأهلي تتجه لمطار أبوظبي للمغادرة إلى القاهرة

وشك نحس على الأهلي ..رضا عبد العال يهاجم إمام عاشور

أول تعليق من كولر عقب الفوز بكأس السوبر المصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالهما .. شاهد صور جمعت بين رنا رئيس وخطيبها

جيرارد كلمة السر.. ما النادي السعودي المزاحم لاتحاد جدة بصفقة محمد صلاح؟

خطأ فى تخزين الللحمة والفراخ يفسدها.. لن تتوقعه

موفر ولذيذ.. طريقة عمل بلح الشام بدون قلي بالزيت

فيديو

بالطبل والمزمار.. جماهير الأهلي بالإمارات تحتفل بكأس السوبر المصري|فيديو

شاهد .. كهربا "يكهرب" موديست احتفالا بكأس السوبر

شاهد .. سقوط إمام عاشور أثناء احتفاله بكأس السوبر

زعلان من نفسه.. الشناوي يحيي مصطفي شوبير قبل مغادرة مراسم التتويج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ