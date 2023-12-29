وزير الري: التوسع في استخدام مواد صديقة للبيئة بمشروعات تأهيل الترع والجسور

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن الوزارة حريصة على التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في كافة المشروعات التي تنفذها الوزارة.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمناقشة موقف الدراسات البحثية الجارية لتأهيل الترع وتثبيت الجسور بطرق صديقة البيئة ضمن الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه.



واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية للدراسة البحثية الجاري تنفيذها بمعرفة معهد بحوث الإنشاءات، حيث تم عرض بدائل تأهيل الترع المارة بثلاث أنواع مختلفة من التربة في ثلاث محافظات مختلفة هي: الفيوم، كفر الشيخ، والصالحية بالشرقية.



كما تم استعراض الاختبارات الجيوتقنية للتربة والتي أجريت للتعرف على خواص التربة بكل منطقة من المناطق الثلاث تمهيدا لوضع مقترحات لتحسين الخواص الهيدروليكية والميكانيكية لهذه الأنواع من التربة ومنع انهيار جسورها.



وأكد الوزير أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة حول العالم لتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة مثل النموذج المطبق بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.



كما وجه باستمرار قيام معهد بحوث الإنشاءات بمتابعة تنفيذ الدراسة بالتنسيق مع أجهزة مصلحة الري والانتهاء من تنفيذ التجارب وإجراء الاختبارات على الطبيعة من خلال تنفيذ مناطق تجريبية في أحباس مائية محددة وقياس مدى نفاذية التربة وسلوك التربة بعد إمرار المياه بالترعة.

