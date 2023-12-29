وزير الخارجية الأردني الأسبق: عمان والقاهرة نجحتا في وقف تهجير الفلسطينيين

قال وزير الخارجية الأردني الأسبق مروان المعشر، إن مصر والأردن نجحتا في وقف عمليات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ويجب إعادة المفاوضات لإنجاز حل الدولتين ووقف كامل لأنشطة الاستيطان.

وأضاف «المعشر»، خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن، وعرضتها قناة القاهرة الإخبارية، أن إعادة بناء قطاع غزة خطوة على مسار التسوية، وإسرائيل واصلت عملية بناء المستوطنات في الضفة الغربية وقوضت حل الدولتين.

وأشار إلى أنه يجب الحديث عن حل شامل للأزمة في فلسطين لا الحديث عن اليوم التالي في غزة بعد الحرب، مردفا: «نرفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة».

وأكد وزير الخارجية الأردني الأسبق مروان المعشر، أنه يجب وقف الحرب في قطاع غزة بشكل فوري ومستدام.