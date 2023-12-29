أستاذ دراسات أفريقية: 95% من مستشفيات الخرطوم توقفت عن العلاج

قال الدكتور أحمد عبد الدايم، أستاذ بكلية الدراسات الأفريقية، إن السودان تعاني من أزمة كبرى و95% من مستشفيات الخرطوم توقفت عن العلاج، والأمر يتوسع بشكل كبير، وولاية الجزيرة كانت تعتمد عليها منظمات الإغاثة الدولية في إنقاذ ما يمكن إنقاذه ووصول مواد العلاج لمنطقة الخرطوم وغيرها، وحينما انتقل القتال إلى هناك أصبح الوضع أصعب.

حديث عن الوضع داخل السودان

وأضاف "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية في النشرة الإخبارية عبر قناة "تن"، أن أغلب المواطنين تخرج من الولايات للولايات المجاورة، ألا أن القتال ممتد في أكثر من منطقة في الوقت الحالي، موضحا أن هناك ولايات كاملة أصبحت غير آمنة في الوقت الحالي.

وتابع، أن المواطنون يحاولون الخروج على مناطق بالقرب من السودان أو الحدود باعتبارها المناطق الآمنة القادرة على الوصول المساعدات إليها في ضوء القتال الذي وصل في أكثر من ولاية، لافتا إلى أن الكثير من الأطباء والمدنيين لا يجدون حماية متوفرة، في ضوء الحالة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني الذي ازداد الصراع بينهم بشكل كبير.