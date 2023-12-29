عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ دراسات أفريقية: 95% من مستشفيات الخرطوم توقفت عن العلاج

السودان
السودان

قال الدكتور أحمد عبد الدايم، أستاذ بكلية الدراسات الأفريقية، إن السودان تعاني من أزمة كبرى و95% من مستشفيات الخرطوم توقفت عن العلاج، والأمر يتوسع بشكل كبير، وولاية الجزيرة كانت تعتمد عليها منظمات الإغاثة الدولية في إنقاذ ما يمكن إنقاذه ووصول مواد العلاج لمنطقة الخرطوم وغيرها، وحينما انتقل القتال إلى هناك أصبح الوضع أصعب. 

حديث عن الوضع داخل السودان 

وأضاف "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية في النشرة الإخبارية عبر قناة "تن"، أن أغلب المواطنين تخرج من الولايات للولايات المجاورة، ألا أن القتال ممتد في أكثر من منطقة في الوقت الحالي، موضحا أن هناك ولايات كاملة أصبحت غير آمنة في الوقت الحالي. 

وتابع، أن المواطنون يحاولون الخروج على مناطق بالقرب من السودان أو الحدود باعتبارها المناطق الآمنة القادرة على الوصول المساعدات إليها في ضوء القتال الذي وصل في أكثر من ولاية، لافتا إلى أن الكثير من الأطباء والمدنيين لا يجدون حماية متوفرة، في ضوء الحالة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني الذي ازداد الصراع بينهم بشكل كبير. 

السودان الخرطوم أحمد عبد الدايم الإغاثة الدولية قناة تن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

انتقال عمر كمال إلى الزمالك.. فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

اجتماع ناري بين الخطيب وكولر في الأهلي | إيه اللي حصل

الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع

المنخفض الجوي يغادر أراضي مصر.. خبر سار من الأرصاد لـ المواطنين

موضوعات متعلقة

مصطفي بكري يكشف دور الرئيس السيسي في تنمية محافظة قنا والصعيد

خبير اقتصادي: المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل

الري: نعمل على تطهير الترع قبل بدء موسم الصيف

تحسن كبير.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

للمرة الأولى.. رنا رئيس تكشف عن سبب فسخ خطوبتها

نائب المحافظ: مشروعات بـ2.6 مليار جنيه لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في قنا

تفاصيل برنامج التنمية المحلية في محافظة قنا

طارق فهمي: القضية الفلسطينية ليست إنسانية فقط وإنما سياسية من الطراز الأول

ترشيحاتنا

عقاب صادم من مدرب الاتحاد السعودي ضد كريم بنزيما

ساعات الحسم في الزمالك| حل مشكلة القيد.. وصفقة مدوية من بيراميدز

هخرب الدنيا | تفاصيل خلاف حاد بين مصطفى كامل وزوجة حلمي بكر

سبب صادم وراء إلغاء السوبر التركي في السعودية

بكرى : القيادات في إسرائيل تسعى إلى استفزاز مصر

بعد ظهور النتيجة | تفاصيل أول انتخابات إلكترونية بـ هيئة قضايا الدولة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة حجم الأنف والأذن.. سبب تغير الملامح مع التقدم في العمر

لا أخاف من الموت.. إطلالات اثارت الجدل لـ إيناس الدغيدي

طريقة عمل مخلل القرنبيط الأصفر.. خطوة بخطوة

بعد عمر سنة.. ملعقة من العسل لطفلك تحميه من هذه الأمراض

فيديو

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ