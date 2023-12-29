أنتظر الاعتذار .. أحمد الطيب يثير الجدل بطلب غريب بعد السوبر

علق المعلق الرياضي أحمد الطيب على تتويج النادي الأهلي بالسوبر المصري على حساب نادي فيوتشر على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وكتب الطيب عبر حسابه علي "فيسبوك" "أنتظر اعتذار كل من اتهم الأهلى بالإنهيار و كل من أساء لكولر و كل من قلل من كفاءة و دور خالد بيبو ومن إتهم محسن صالح و زكريا ناصف بأن قراراتهم خاطئة و كل الجماهير التى سبّت بعض اللاعبين لمجرد خسارة مباراة او بطولة او تراجع المستوى لبعض المباريات رغم انجازاتهم المتعددة"

وأضاف"لازم نقتنع ان الكورة دوّارة لحظات مكسب و لحظات خسارة الاهلى حقق نتائج ممتازة يستحق عليها التقدير فقط بعض لجانه الاعلامية تحتاج إلى فرمطة و تبدأ من جديد على نظافة مش كده ولا ايه؟

واختتم"مبروك لفتوح عودته لأحضان الزمالك وجماهيره كل سنة و انتم طيبين. عام جديد بيكم سعيد ❤️".

ونجح الأهلي في تحقيق لقب السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه عقب الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 4 / 2 في نهائي مباراة السوبر المصري للأبطال، بعدما سبق وحقق اللقب 13 مرة من قبل.

ومن المقرر أن يحصل فريق الكرة على راحة سلبية لمدة لا تقل عن أسبوع أو عشرة أيام، خاصة أن المنافسات المحلية والقارية ستتوقف طوال الفترة المقبلة بسبب منافسات بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير المقبل.