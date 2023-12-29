مساعد وزيرة الهجرة: 2023 عام المصريين في الخارج

أكد صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة، أن عام 2023 هو عام المصريين في الخارج بلا منازع في ضوء كم الاستجابة لطلباتهم، والتقديم لخدمات طالبوا بها عبر سنوات عديدة.

حديث عن جهود الدولة بشأن المصريين في الخارج

أضاف "سليمان"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال القناة "الأولى"، أن الدولة تكاتفت وجهود وزيرة الهجرة بالتنسيق مع كل الوزارات مع تكليفات رئاسية وتوجيهات قوية من رئيس الوزراء تم تقديم منظومة كاملة لخدمات المصريين في الخارج، وتم إطلاق العديد من المبادرات التي تحقق مكاسب كبرى للمصريين في الخارج.

وتابع مساعد وزيرة الهجرة، أن وزارة الخارجية تعلن عن مبادرة تسوية المواقف التجنيدية لشباب مصر في الخارج، والذي يستفيد منه المصريين في الخارج، فضلا عن المبادرة القائمة الخاصة بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج، وهم نقطتين فارقتين للمصريين في الخارج ويطالبون بها منذ عشرات السنين.

واستكمل أن مبادرة استيراد السيارات كانت حلم للمصريين في الخارج خاصة في دول الخليج، والامر جاء وفق تسلسل كبير بداية من عام 2022 وتم تعديله بناء على طلبات المصريين في الخارج وهو ما يدل على وجود مرونة في السياسات.