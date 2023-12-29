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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزيرة الهجرة: نحاول تلبية مطالب المصريين بالخارج بكل المجالات

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

قال صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة، إن ملف التعليم واحد من الملفات القوية التي تم بذل جهود كبيرة فيه، ومؤتمر المصريين في الخارج في يونيو 2023 وهو النسخة الرابعة منه كان هو أكبر تجمع للمصريين في الخارج بأكثر من 1000 مشارك سواء فعلي أو افتراضي، وكان بمشاركة وزير التربية والتعليم رضا حجازي، وتم استغلال المؤتمر في عرض المطالب للمصريين في الخارج والاستجابة لها. 

جهود وزارة الهجرة مع المصريين في الخارج 

وأضاف "سليمان"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أنه كان من أهم المطالب للمصريين في الخارج الدارسين في المدارس، وزيادة عدد المدارس خاصة في الدول المتواجد فيها المصريين في الخارج بكثافة وتم الاستجابة بالفعل. 

وتابع، أن الوزارة قامت بدور قوي جدا بالنسبة للطلبة المصريين بالخارج، وتواصل وزيرة الهجرة مع كافة المعنيين فيما يخص الطلبة المصريين العائدين من مناطق النزاع مثل أزمة روسيا وأوكرانيا أو السودان بالتعاون مع وزارة التعليم العالي على أن يكون هناك إدارة للأزمة بالخارج، وتوفير أماكن في الجامعات المصرية لهم وفقا للتخصصات الخاصة بهم من خلال منظومة متكاملة لأي شأن يخص المصريين في الخارج. 

واستكمل أن وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج مجال عملها يشمل كل الوزارات وكل المجالات، وتحاول تلبية مطالب المصريين بالخارج مع اختلاف فئاتهم وطبيعة تواجدهم في الخارج.  

الهجرة المصريين في الخارج وزير التربية والتعليم وزارة الهجرة برنامج التاسعة

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