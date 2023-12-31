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رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي: المركز القومي للبحوث يُطلق قافلة طبية لمحافظة القليوبية

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية القوافل الطبية التي تنظمها المراكز البحثية ودورها في المشاركة الاجتماعية، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، لافتًا إلى ضرورة الوصول لحلول ذكية للتحديات المستقبلية، بما يضمن الارتقاء بالخدمات العامة، سواء التعليمية أو الصحية أو الغذائية، وغيرها من الخدمات المُقدمة للمواطن المصري.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث على الدور الذي يقوم به المركز تجاه المجتمع في حل المشكلات المُجتمعية خاصة بالقرى الأكثر فقرًا واحتياجًا؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلها، وذلك تفعيلًا لتوجيهات ومُبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأشار القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، إلى إطلاق المركز قافلة طبية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، موضحًا أن هذه القافلة جاءت برئاسة الدكتورة نبيلة عبدالمقصود رئيسة لجنة التنمية المجتمعية ورئيسة القوافل الطبية بالمركز.

وأضاف أن هذه القافلة تم إطلاقها يوم الخميس ٢٨ ديسمبر الجاري، تضمنت التخصصات (الباطنة، الجلدية، الأطفال، النساء والتوليد، أمراض القلب، والرمد، وطب الفم والأسنان)، معربًا عن سعادته بنجاح القافلة الطبية، مؤكدًا أن المركز يحرص على تنظيم مثل هذه القوافل الطبية بشكل مستمر في مختلف محافظات الجمهورية.

من جانبها أكدت الدكتورة نبيلة عبدالمقصود أن القافلة تضمنت العيادات المُجهزة المُتنقلة الخاصة بالمركز القومي للبحوث، بالإضافة إلى قيام الأطباء بالكشف على المرضى والتشخيص، وصرف الأدوية اللازمة مجانًا من صيادلة المركز، موضحة أن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة أكثر من ٢٨٥٠ مواطن، من مختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية.

وأشاد المرضى والمشاركون في القافلة بالجهود التي يبذلها المركز القومي للبحوث في تقديم الرعاية الصحية المُتكاملة للمواطنين.

القوافل الطبي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي

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