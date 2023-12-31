دون الإشارة لحرب أوكرانيا.. بوتين يوجه رسالة تحدٍ في خطاب رأس السنة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد في خطابه بمناسبة رأس السنة، أن بلاده "لن تتراجع أبدا".

وقال بوتين: "أثبتنا مرارا أن بإمكاننا الاضطلاع بأصعب المهمات وأننا لن نتراجع أبدا لأنه لا يمكن لأي قوة أن تفرقنا وتوقف تطورنا"، بدون الإشارة صراحة إلى الحرب في أوكرانيا.

وأضاف بوتين: "نحن نقرر ونصنع مصير روسيا، نحن عائلة واحدة كبيرة، وسنضمن التطور الواثق، نحن معا"؛ بحسب “روسيا اليوم”.

كما خاطب كذلك، العسكريين الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقال: "قلوبنا معكم. نحن فخورون بكم، ونحن معجبون بشجاعتكم. لا شك في أنكم الآن تشعرون بحب أقرب الناس إليكم وأعزهم وأحبهم. وتشعرون بالدعم القوي والصادق من ملايين المواطنين الروس. تشعرون بدعم كل الشعب".