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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اجتماع حاسم بين الأهلي وفيوتشر لإتمام صفقة عمر كمال عبد الواحد

صدى البلد

نشر الكابتن ماهر همام نجم الكرة المصرية منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن تطورات صفقة انتقال اللاعب عمر كمال عبد الواحد من نادي فيوتشر إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية.
 

وكتب ماهر همام: "المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي يعقد اجتماع مع وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي فيوتشر من أجل حسم الرتوش الأخيرة لإتمام صفقه عمر كمال عبد الواحد قبل معسكر منتخب مصر ".

ويرغب الأهلي في ضم عمر كمال، ظهير مودرن فيوتشر ومنتخب مصر، في الميركاتِو الشتوي بناءً على طلب من مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

وأشار المصدر، إلي أن طلبات فيوتشر هي ضم أحمد عبد القادر وصلاح محسن مقابل الموافقة علي عمر كمال عبد الواحد.

 

وتقدم الأهلي خطوة جديدة لإتمام الصفقة قبل انضمام اللاعب لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا. 

وكان هناك اجتماع بين عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي ووليد دعبس رئيس مجلس إدارة مودرن فيوتشر لحسم التفاصيل والرتوش الأخيرة لإتمام الصفقة. 

وأعلن النادي الأهلي عن رغبته في إتمام كافة تفاصيل اتفاق انتقال اللاعب إلى الفريق قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر.

وفي السياق ذاته، أشار الإعلامي أحمد شوبير، إلي أن النادي الأهلي قريب من الإعلان عن أولي الصفقات الشتوية خلال ساعات ومن المرجح أنها ستكون صفقة عمر كمال عبد الواحد.

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