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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روبي في المركز التاسع عالميا بـ"3 ساعات متواصلة

روبي
روبي

حققت النجمة روبي نجاحا كبيرا بأحدث أغانيها “3 ساعات متواصلة” التي أطلقتها مؤخرا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.


الأغنية الجديدة حققت ما يقرب من مليون ونصف المليون مشاهدة خلال أيام معدودة وتصدرت التريند الأول في مصر على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وحلت في المرتبة الثانية في كل من دول "الكويت والسعودية والأردن" وواصلت نجاحها بالتواجد في المركز التاسع عالميا لتصبح النجمة العربية الوحيدة بين أول ٣٠ أغنية رواجا على يوتيوب وتفوقت على عدد كبير من الأغنيات التي طرحها مجموعة من النجوم خلال الأيام الماضية


أغنية "٣ ساعات متواصلة" للنجمة روبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي  وهي من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.


وكانت روبي حددت من قبل تاريخ ١٠ أكتوبر الماضي لطرح الأغنية الجديدة ولكن قررت تأجيلها بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأغنية بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت محركات البحث تفاعلا كبيرا وزيادة في معدلات البحث عن كلمات الأغنية.
 

٣ ساعات متواصلة روبي

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