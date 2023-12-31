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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عزة مصطفى في الكريسماس: عفوا بابا نويل فكنائس فلسطين حزينة

الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى

قالت الإعلامية عزة مصطفى إن بابا نويل هذا العام، كان يبحث عن أطفال فلسطين تحت الأنقاض، “عفوا بابا نويل كنائس فلسطين حزينة، يا رب سنة بلا أزمات لا نتحملها، وحل لكل مشاكلنا، يا رب سنة ستر ونجاح وفلاح، استبشروا بالخير تجدوه، كل سنة وانتم طيبين بألف خير يا رب”. 

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أضافت "مصطفى"، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد": "كنا على الوعد لتقديم إعلام يعي ويفهم ويقدر معنى كلمة الوطن، مفهوم الدولة الوطنية واحترام مؤسسات الدولة، وتم التعامل مع المشاهدين بروح القسم للحفاظ على البلد".

وأوضحت عزة مصطفى: "نعلم جيدا حجم التحديات القاسية التي تواجه بلدنا، والخطورة التي تواجه وطننا، ونعلم أيضا كم الشائعات ضد بلدنا ورئيسنا ومؤسساتنا الوطنية من الجيش والشرطة والقضاء، وأعد بالاستمرار في هذا النهج احتراما لبلدي واحتراما للمشاهدين وكل سنة وأنتم طيبين". 

عزة مصطفي الشعب المصري قناة صدي البلد برنامج صالة التحرير الدولة الوطنية

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