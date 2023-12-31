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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس "التجمع": الحوار الوطني جاء في وقته والرئيس دعا إليه بعد الاستقرار

رئيس حزب التجمع
رئيس حزب التجمع

قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس الشيوخ إن ثورة 30 يونيو كان هدفها تصحيح مسار 25 يناير واستعادة الدولة من الجماعة الإرهابية، والحوار الوطني كان في وقته إذ أن مصر كانت في احتياج موضوعي له.

رئيس حزب التجمع يتحدث عن الحوار الوطني 

وأضاف "عبد العال"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا للحوار الوطني بعد تأكده من توافر الاستقرار داخل الدولة المصرية، وأن الحوار الوطني كان ضرورة في رسم سياسات اقتصادية واجتماعية وسياسية في إطار الدستور. 

وتابع رئيس حزب التحمع، قائلا: إن الحوار الوطني كان مهما للغاية خاصة في ضوء وجود قوى سياسية المشترك بينها أكبر من الخلاف.  

رئيس حزب التجمع الحوار الوطني برنامج صالة التحرير عزة مصطفي قناة صدي البلد

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