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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أكرم القصاص: الحرب في غزة كشفت كم التحديات أمام مصر

أكرم القصاص
أكرم القصاص

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن الحوار الوطني كان هام جدا وجاء في وقت بعد استقرار الدولة المصرية، لافتا إلى أن مصر كانت مرت منذ 2011 حتى السنوات الماضية إلى فترات خوف وترهيب كبيرة، سواء من خلال جماعة الإخوان الإرهابية والتي سرقت الثورة ونجحت في أن تضحك على بعض المواطنين. 

أكرم القصاص يتحدث عن الحوار الوطني 

وأضاف "القصاص"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الإرهاب أيضا كان واحد من أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية، والذي كان واحد من الأمور الهامة بالنسبة لمصر، خاصة أن بعض الدول من حول مصر تفككت بسبب الإرهاب. 

وتابع أن اللياقة السياسية لدى القيادة السياسية في الحوار الوطني وبناء جسور ثقة لطرح أرائها بحرية بعد القضاء على الإرهاب كان أمر هاما للغاية، "الحوار الوطني بدء على صفحة بيضاء لبناء ووضع قواعد لعقد اجتماعي شامل، وطول الوقت بنقول عاوزين حوار مجتمعي للتعليم، والصحة، ومحدش كان عارف ضربة البداية منين". 

واستكمل أن الرئيس السيسي حل المعادلة الخاصة بالحوارات المجتمعية من خلال الحوار الوطني، "اللي يبص على الـ 10 سنين اللي فاتت يشوف أد إيه التحديات اللي واجهتها مصر والحرب على غزة كانت كاشفة للتحديات التي واجهتها مصر". 

أكرم القصاص الدولة المصرية الحوار الوطني عزة مصطفي برنامج صالة التحرير الإخوان

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