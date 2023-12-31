عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب التجمع: كل القضايا في الحوار الوطني شهدت خلافا

سيد عبد العال رئيس
سيد عبد العال رئيس حزب التجمع

قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس الشيوخ إن كل القضايا في الحوار الوطني كان بها خلاف، وهذا كان من عظمة الحوار الوطني إذ أن الجلسة الأولى لكيفية إدارة الحوار كان هناك وجهتي نظر، وجهة نظر حزب التجمع أن يتم فتح كافة الملفات، ووجهة النظر الثانية كان يكون حوار بين الدولة والمعارضة. 

حديث عن الحوار الوطني 

وأضاف "عبد العال"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الخلافات في البداية جاءت بسبب اعتقاد البعض من الممكن أن يسيد وجهة نظره على الآخرين في بعض القضايا، وهذا أمر كان خاطئ تماما. 

وتابع رئيس حزب التجمع، أن الحوار الوطني جاء بالتوافق وليس التصويت، وكثير من القضايا تم حلها بالتوافق وما حدث خلاف عليها تم وضع ثلاث حلول، والرئيس السيسي أكد على الالتزام بنتائج الحوار الوطني في حدود الدستور. 

الحوار الوطني حزب التجمع مجلس الشيوخ برنامج صالة التحرير عزة مصطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

انتهاء شهادة الـ 25% قريبًا.. حقيقة إعادة طرحها بفوائد أعلى.. الموعد والتفاصيل

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

مجدي عبد الغني يهاجم فيتوريا: هذا اللاعب لا يستحق الانضمام للمنتخب

بعد اتهامات جمهور الزمالك.. الأهلي يعلن مفاجأة بشأن إمام عاشور

تحرك عاجل من عدلي القيعي لحسم صفقة الموسم لـ الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

عزة مصطفى في الكريسماس: عفوا بابا نويل فكنائس فلسطين حزينة

سياسي فلسطيني: إسرائيل تضرب بقرارات مجلس الأمن عرض الحائط وتضع أهدافا خيالية

محلل سياسي: الحزب الديمقراطي في ورطة قبل الانتخابات الأمريكية بسبب بايدن

مساعد وزيرة الهجرة: نحاول تلبية مطالب المصريين بالخارج بكل المجالات

مساعد وزيرة الهجرة: 2023 عام المصريين في الخارج

ناقد رياضي: 2023 عام أهلاوي باكتساح بقيادة مارسيل كولر

أستاذ دراسات أفريقية: 95% من مستشفيات الخرطوم توقفت عن العلاج

مصطفي بكري يكشف دور الرئيس السيسي في تنمية محافظة قنا والصعيد

ترشيحاتنا

بعد قرار رئيس الحكومة..هؤلاء الموظفون محرومون من عطلة عيد الميلاد بأمر القانون

مفاجأة عاجلة..منتخب مصر يعلن سر استبعاد عبد الله السعيد

مع تبني استهداف سفينة.. الحوثيون يعلنون مصرع 10 من عناصرهم بضربة أمريكية

نتنياهو يرفض اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حرب غزة

مدير منتخب مصر يكشف رسالة عبدالله السعيد بعد استبعاده من قائمة أمم إفريقيا

إقالة 9 جنرالات في حملة تطهير موسعة بالجيش الصيني .. تقرير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"احسدوني على النعمة".. رسالة مؤثرة من سيدة فلسطينية فقدت معظم عائلتها| فيديو

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

مجسم وملفت.. بوسي تثير الجدل احتفالا بالسنة الجديدة

تشييع جنازة والدة الموزع الموسيقى أحمد عادل من مدينة نصر

فيديو

قبل انطلاقها|استعدادات أصالة لحفل ليلة نجمات العرب.. فيديو

الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

ما ذنب العنب بما يفعله النبيذ.. فنانة شهيرة تثير الجدل بثلاثة وشوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ