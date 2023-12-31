رئيس حزب التجمع: كل القضايا في الحوار الوطني شهدت خلافا

قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس الشيوخ إن كل القضايا في الحوار الوطني كان بها خلاف، وهذا كان من عظمة الحوار الوطني إذ أن الجلسة الأولى لكيفية إدارة الحوار كان هناك وجهتي نظر، وجهة نظر حزب التجمع أن يتم فتح كافة الملفات، ووجهة النظر الثانية كان يكون حوار بين الدولة والمعارضة.

حديث عن الحوار الوطني

وأضاف "عبد العال"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الخلافات في البداية جاءت بسبب اعتقاد البعض من الممكن أن يسيد وجهة نظره على الآخرين في بعض القضايا، وهذا أمر كان خاطئ تماما.

وتابع رئيس حزب التجمع، أن الحوار الوطني جاء بالتوافق وليس التصويت، وكثير من القضايا تم حلها بالتوافق وما حدث خلاف عليها تم وضع ثلاث حلول، والرئيس السيسي أكد على الالتزام بنتائج الحوار الوطني في حدود الدستور.