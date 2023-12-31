أكرم القصاص:الحرب على غزة كشفت مخططات خطيرة بشأن مصر

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، إن القضايا الرئيسية في الحوار الوطني محددة ويوجد قضايا فرعية، موضحا أن ملف الأمن القومي كان مطروح في الحوار الوطني ولكن كان متروك جدل النقاش فيه في ضوء الثقة في الدولة والقوات المسلحة المصرية وقدرتها على حماية أمن مصر القومي.

حديث عن الحوار الوطني

وأضاف "القصاص"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن مصر إقليميا حدودها كلها مشتعلة، ويوجد مخططات صعبة وخطيرة تكشفها الحرب على غزة، مصر تصفية القضية الفلسطينية، والتهجير وما إلى ذلك، ولكن العالم كله يشهد تحولات ضخمة جدا في السياسة، وهذا ملف لم يكن مفتوح في الحوار الوطني من قبل.

وتابع أكرم القصاص، أنه يجب أن يكون الشعب المصري كله على قلب رجل واحد، والطبيعي يكون هناك اختلافات ولكن يجب أن يكون الجميع يعلم التحديات التي تواجه الدولة داخليا وخارجيا، موضحا ان الاقتصاد به أسئلة وألغاز كبيرة، ولكن يجب أن يتم النظر إلى جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وحرب غزة، وإعادة تشكيل النفوذ في العالم وما إلى ذلك كل ذلك مؤثر على الاقتصاد العالمي.

واستكمل، أن النظام العالمي الدولي فاشل وعاجز عن التدخل سواء في أوكرانيا أو في وقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة أو في السودان، لافتا إلى أن كل دول الجنوب بتطالب بإعادة بناء النظام الدولي من جديد.