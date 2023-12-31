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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الصحة يكشف خطورة متحور كورونا الجديد بعد انتشاره

متحور كورونا الجديد
متحور كورونا الجديد

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لم يعد هناك ما يسمى بـ "إنفلونزا الخنازير" إذ أن منظمة الصحة العالمية غيرت المصطلح إلى إنفلونزا موسمية، والوزارة نفت أن يكون هناك متحور جديد من متحور كورونا الجديد، ولكن فيروس jn1 متواجد. 

حديث عن متحور كورونا الجديد 

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن يوجد فارق بين الفيروس الأصلي كورونا والمتحور منه هو أن المتحور الجديد أسرع انتشارا وهذه هي خطورته، إذ أن الفيروسات تتحور لتتمكن من التغلب على الجهاز المناعي. 

وتابع أنه كلما زادت الممانعة كلما صعب على الفيروسات الاستمرار فتقوم بالتحور للتغلب على الجهاز المناعي، ولكن التحورات في الفترة الأخيرة مرتبطة بسرعة انتشار ولكن قلة في شدة المرض. 

وعن التبرع بالأعضاء عقب الوفاة علق قائلا إن 58 شخص قدموا أوراق للتبرع بأعضائه بعد الوفاة، وأي شخص من حقه أن يوصي بالتبرع بأعضائه بعد الوفاة، ولكن الكشف الطبي والصحي والتوافق يتم على العضو نفسه وليس الشخص أي أنه في حالة التبرع من حي إلى حي يتم الكشف على المتبرع والمُتبرع له.  

متحور كورونا الجديد الصحة وزارة الصحة إنفلونزا الخنازير رنامج حضرة المواطن

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