بعد اعتذار الأهلي والزمالك.. أول تحرك من رابطة الأندية تجاه القطبين

قال النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، إن بطولة كأس الرابطة هي بطولة تقام في جميع دوريات العالم، والنسخة الحالية لها هي الثالثة، وهي بطولة مؤهلة للسوبر المصري للأبطال، وتأهل نادي سيراميكا لبطولة السوبر نتيجة فوزه بكأس الرابطة في الموسم الماضي.

رابطة الأندية تعلق على اعتذار الأهلي والزمالك من كأس الرابطة

وأضاف "دياب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الجميع يعلم أن فترة كأس الأمم الأفريقية هي فترة توقف لمدة شهر ونصف، وبالتالي جميع الأندية تعاني من راحة سلبية للاعبيها ولا يكون هناك أي مباريات محلية، وبالتالي تأتي فائدة كأس الرابطة من الناحية الفنية فضلا عن أنها مؤهلة لبطولة السوبر، وهذا سبب اختيار توقيتها.

وتابع أن الأهلي والزمالك يسوقون أي بطولة سواء محليا أو عربيا ولكن اعتذارهم هذا العام جاء لظروف مختلفة، إذ أن كل مجلس إدارة نادي يرى أن هناك ظروف لا تسمح له بالمشاركة، وتم تقديم الاعتذار وكان التحرك من قبل الرابطة هو تطبيق اللائحة عليهم.

واستكمل أن علاقة الرابطة بـ 18 نادي المتواجدين في الدوري المصري مميزة على أكمل وجه، والاعتذارات جاءت بناء على وجهة نظر فنية، والاعتذار طبيعي ويحدث عادة في كأس مصر ولكن لا يتم رصده لأن عدد الفرق المشاركة في كأس مصر أكبر من كأس الرابطة الذي يشارك فيه 18 نادي فقط.