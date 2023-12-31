منظرة خايبة .. إلهام شاهين توجه رسالة صادمة لهؤلاء الفنانين

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن السوشيال ميديا أصبحت كارثة، والجميع أصبح يرغب في الحديث وفرض رأيه،: "السوشيال ميديا جننت الناس، والبعض عنده أحقاد على أي حد ناجح، مش لازم فنان، أي حد ناجح تلاقي في أحقاد عليه من بعض المتواجدين في السوشيال ميديا".

إلهام شاهين تهاجم السوشيال ميديا

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين ممكن تكون فائدة ولكن مساوئها أكثر من فوائدها وهذا واضح.

ونوهت بأن الفنانين يجب ألا يشاركوا كل ما يحدث في حياتهم الخاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يجب أن يكون ما يظهر على السوشيال ميديا هو المهرجانات أو ما إلى ذلك، "اللي بيعرض اشترى إيه، أو جاب لبس إيه، دي حاجات فيها تفاهة ومنظرة خايبة، ودي حاجات بتبقى صغيرة من قلة قليلة جدا".