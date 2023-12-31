محاضر بكلية الحقوق يكشف عن قانون سفر القاصر دون ولي الأمر

قال الدكتور سمير رشاد، محاضر بكليتي الحقوق والشرطة، إن القانون المصري يمنع سفر الابن القاصر دون موافقة كتابية من الأب حتى في حالة الطلاق يكون الموافقة من الحاضن، ومع بداية 2024 القانون يمنح سفر القاصر دون ولي أمره ولكن يضطر الاب وصاحب الشأن إدارة الجوازات والهجرة ويكتب إقرار بالموافقة على سفر الطفل بمفرده ويبين سبب السفر.

حديث عن سفر القاصر دون ولي الأمر

وأضاف "رشاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن جاء هذا التعديل في القانون في ضوء الهجرة غير الشرعية وأعداد المفقودين غرقا في المحيطات والبحار بسبب الهجرة غير الشرعية، موضحا أن مصر كان لها ضربة قوية في مكافحة الهجرة غير الشرعية.