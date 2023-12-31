نشأت الديهي: محطة الدلتا الجديدة غير مسبوقة في العالم أجمع

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن محطة الدلتا الجديدة لمعاجلة المياه من المشروعات غير المسبوقة ليس في مصر ولكن في العالم أجمع ، مشيرًا إلى أن المياه تصل إلى المحطة من النهر الصناعي بعد الانطلاق لمسافة تصل لـ174 كيلو، بمساحات مغطاة في مواسير عملاقة او مساحات مكشوفة وفقًا للتخطيط والتصميم الهندسي.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، إن المحطة تنتج 6.5 مليون متر مكعب من المياه، يضاف إليها مليون من ترعة النصر لتحسين جودة المياه ، لكي تكون المياه صالحة لكلك الاستخدامات الزراعية

وتابع أن محطة الدلتا الجديدة ستقوم بري 500 ألف فدان من واقع مخرجات 7.5 مليون من المياه يوميًا، مشيرًا إلى أن قبل أن تصل إلى الري تدخل في عمليات فلترة ومزج وتنقية شديدة التعقيد، لضمان سلامة المياه للزراعة.