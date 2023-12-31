الديهي: محطة الدلتا الجديدة أبلغ رد على المشككين في المشاريع القومية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مشروعات سبقت إنشاء مشروع محطة الدلتا الجديدة مثل مشروع محطة المحسمة الذي ينتج 1 مليون مكعب من المياه سنويًا، ومحطة بحر البقر التي تنتج5.6 مليون متر مكعب من المياه يوميًا

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن محطة الدلتا هي الأكثر تقدمًا، وتنتج 7.5 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، واجمالي المحطات الأخيرة تنتج 14.1 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وسنويًا 5 مليار متر مكعب من المياه أي 10% من الإيراد المائي لمصر الذي يقدر بـ55 مليار متر مكعب سنويًات، وهذا من شأنه أن يساهم في زيادة الرقعة الزراعية لمصر.

واستكمل أن محطة الدلتا الجديدة أبلغ رد على كل ما يثار من فئة قليلة تريد أن تعود البلاد إلى الوراء ، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه صاحب الأفكار خارج الإطار والصندوق، فمشروع تحلية المياه يوفر 5 مليارات متر مكعب من المياه، وهذا الأمر لم يكن يخطر على بال الكثير.